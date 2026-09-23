Jackson Chourio vs Ronald Acuña Jr.: ¿Quién fue mejor en sus primeros 400 juegos en MLB

La comparación entre Jackson Chourio y Ronald Acuña Jr. después de sus primeros 401 juegos en Grandes Ligas vuelve a poner en perspectiva el impresionante comienzo de carrera del jardinero de los Milwaukee Brewers.

El jardinero marabino llegó a esa cantidad de encuentros con 66 jonrones, 227 carreras impulsadas, 437 hits y 65 bases robadas, además de una línea ofensiva de .276/.326/.468. Asimismo, el patrullero se convirtió en el único de su especie en Las Mayores al coleccionar un 20-20 en sus primeros tres temporadas antes de cumplir los 23 años en la Gran Carpa, que deja claro su potencial para las próximas ediciones de MLB.

Ronald Acuña Jr. superior en sus primeros 401 juegos

Acuña Jr., en cambio, alcanzó sus primeros 401 compromisos combinando sus cuatro temporadas iniciales y los primeros partidos de 2022. El venezolano ya había acumulado más de 100 jonrones y una producción ofensiva superior, impulsado especialmente por sus espectaculares campañas de 2018 y 2019.

En 2019, por ejemplo, conectó 41 cuadrangulares y se robó 37 bases, mientras que en 2021 llevaba 24 jonrones y 17 estafadas en apenas 82 encuentros antes de sufrir la lesión que terminó con su temporada.

Ambos venezolanos con perfiles de cinco herramientas

La gran diferencia entre ambos aparece precisamente en el poder y la producción ofensiva acumulada, aunque Chourio presenta un elemento que recuerda mucho al perfil de Acuña: la combinación de fuerza y velocidad. El actual jardinero de Milwaukee ya suma 66 cuadrangulares y 65 robos en 401 juegos, una muestra de que no se limita a producir con el bate. De hecho, MLB.com ya había señalado la comparación entre ambos desde antes del debut de Chourio, destacando sus herramientas de bateo, poder, velocidad y defensa.

Más allá de quién tenga mejores números en ese punto concreto, la comparación resulta especialmente llamativa por el contexto: dos venezolanos que irrumpieron en MLB a una edad muy temprana y que desarrollaron rápidamente un perfil de jugador de cinco herramientas. 'La Bestia' posteriormente llevó esa combinación a otro nivel, especialmente en 2023, cuando terminó con 41 jonrones y 73 bases robadas que lo hizo merecedor del MVP de forma unánime en la Liga Nacional.

Chourio todavía está construyendo su propia trayectoria, pero sus primeros 401 partidos muestran por qué su nombre aparece constantemente junto al de su compatriota cuando se habla de jóvenes talentos venezolanos.