¡Histórico! José Altuve supera a un miembro del Salón de la Fama de la MLB

José Altuve continúa escribiendo páginas importantes en la historia de las Grandes Ligas. El venezolano registró este martes su tercer juego consecutivo con múltiples imparables y volvió a subir posiciones en el listado histórico de encuentros multihits.

El segunda base de los Astros de Houston terminó de 5-2, con una carrera anotada, en la victoria de su equipo frente a los Marineros de Seattle en el T-Mobile Park, siendo una presentación clave para que los siderales se mantengan igualados en la cima de la División Oeste de la Liga Americana, junto a Texas Rangers.

Con esta actuación, Altuve elevó a 715 sus juegos multihits de por vida en MLB, cifra que le permitió superar a Edd Roush, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, quien acumuló 714 encuentros de este tipo, de acuerdo con El Emergente y Baseball Referente. De esta manera, el venezolano continúa avanzando en una clasificación histórica en la que ahora también igualó a Garrett Anderson, con ambos ubicados en el puesto 84 de todos los tiempos.

José Altuve se consolida top-3 entre venezolanos

El logro también vuelve a destacar la posición de Altuve entre los venezolanos con más juegos multihits en la historia. El Astro se encuentra cuarto con 715, por detrás de Miguel Cabrera (897), Omar Vizquel (793) y Luis Aparicio (724), mientras que Bob Abreu aparece quinto con 668.

Además, esta es apenas la segunda ocasión en 2026 en la que Altuve enlaza al menos tres juegos consecutivos con múltiples imparables; la primera ocurrió entre el 2 y el 5 de agosto, cuando consiguió una racha de cuatro encuentros. Cabe destacar que, el camarero llegó a 32 juegos multihits en la presente temporada, todavía lejos de su récord personal de 69, establecido en 2014.

Astroboy de por vida en MLB en multihits