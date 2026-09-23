MLB: El Este de la Liga Americana tiene dueño: los inspirados Rays de Tampa Bay

Las dudas que acompañaron a los Rays de Tampa Bay desde los Entrenamientos de Primavera quedaron atrás después de una temporada en la que el equipo se mantuvo entre los principales protagonistas de la Liga Americana. Y es que el conjunto dirigido por Kevin Cash confirmó este martes su regreso a la cima del Este.

Tampa Bay vuelve a mandar en el Este

Los Rays aseguraron el campeonato divisional al imponerse 6 a 1 a los Yankees de Nueva York en el segundo juego de la doble cartelera en el Yankee Stadium, luego de caer 2 a 0 en el primero. El lanzador Drew Rasmussen fue protagonista con 11 ponches y mantuvo un intento de juego sin hit hasta el séptimo inning.

Con este triunfo, Tampa Bay llegó a 96-61 y conquistó su quinto título del Este de la Liga Americana, después de los obtenidos en 2008, 2010, 2020 y 2021. Además, aseguró el primer puesto de la Liga Americana y el pase directo a la Serie Divisional, evitando la Serie del Comodín.

El logro tiene un valor especial después de las dudas que rodearon al equipo durante la pretemporada y de haber terminado cuarto en la división en las dos campañas anteriores. “Nadie realmente esperaba que estuviéramos aquí, así que hemos tenido que luchar por esto desde el comienzo de la temporada”, expresó el veterano abridor Nick Martinez a MLB.com.

La constancia terminó siendo una de las principales características de Tampa Bay. Chandler Simpson, por su parte, destacó la unión del grupo durante los momentos complicados, mientras que Yandy Díaz resumió el sentimiento del clubhouse: “Lo he dicho durante todo el año, y es la unión. La unión y la alegría con la que juega este equipo”.

Ahora los Rays tendrán descanso durante la Serie del Comodín y comenzarán la postemporada como locales en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana, previsto para el 3 de octubre.