La huella de Venezuela en los playoffs de la MLB: el hito inalcanzable de la zafra 2024

Venezuela siempre ha exportado talento de élite a las Grandes Ligas, pero lo ocurrido en la postemporada de 2024 marcó un antes y un después en la historia del deporte para la nación sudamericana.

En esa mágica campaña, el béisbol venezolano estableció un récord absoluto al registrar la asombrosa cifra de 32 peloteros criollos clasificados a la fiesta de octubre.

Un récord que hizo añicos las marcas previas

Hasta antes de 2024, la máxima representación venezolana en los playoffs se había registrado durante la atípica temporada de 2020. En aquel año de pandemia, 26 beisbolistas criollos lograron inscribir su nombre en la intensa lucha por llegar a la Serie Mundial.

Estrellas repartidas en ambas ligas

La histórica delegación de 2024 estuvo magistralmente distribuida entre los distintos equipos contendientes de todas las Grandes Ligas:

La Liga Nacional aportó la mayor cantidad, contando con 18 jugadores liderados por Luis Arráez, Jackson Chourio, William Contreras, Ranger Suárez y Miguel Rojas.

Por su parte, la Liga Americana no se quedó atrás y logró inscribir a 14 figuras criollas de altísimo calibre. En el joven circuito, destacaron líderes indiscutibles de la talla de José Altuve, Anthony Santander, Salvador Pérez y Gleyber Torres.

La sólida progresión histórica de los criollos

El crecimiento sostenido de la presencia venezolana en el mes de octubre ha sido sumamente notable durante la última década. Repasando los registros recientes, se observa cómo en 2018 participaron 23 jugadores, seguidos de cerca por los 25 inscritos en la postemporada de 2019.

Durante la campaña de 2025, un total de 26 clasificados mantuvieron viva la constante tradición de talento criollo en la élite.

El filtro definitivo: elegibilidad versus participación

Al analizar en profundidad estas marcas, los especialistas aclaran que existe una diferencia técnica importante que debe tomarse siempre en cuenta. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) llegó a reportar que hasta 42 jugadores del país eran elegibles para los playoffs en 2024.

No obstante, el récord oficial y validado de 32 jugadores corresponde exclusivamente a un grupo muy selecto. Solo se contabilizaron a aquellos peloteros que efectivamente lograron un ansiado cupo dentro de los rosters finales de sus respectivas franquicias.