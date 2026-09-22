MLB: Dodgers de Los Ángeles envían a este venezolano a ligas menores

La organización de los Dodgers de Los Ángeles realizó distintos movimientos en su roster activo este martes 22 de septiembre y uno de los más resaltantes es que enviaron al receptor criollo Eliezer Alfonzo a las ligas menores, a su sucursal de Triple-A.

El pelotero de 26 años subió a Grandes Ligas este 2026 el pasado 5 de julio. En este lapso de tiempo, 13 juegos disputados, 28 turnos al bate, tres carreras anotadas, cinco imparables, dos dobles, cuatro remolcadas, tres ponches, OPS .429 y promedio ofensivo de .179.

Eliezer Alfonzo – MLB - Dodgers

El movimiento hacia Triple-A no significa el final de las opciones de Alfonzo con el conjunto del conjunto californiano. La organización puede llamarlo en cualquier momento de esta semana o puede estar en los planes para la postemporada.

Para el venezolano, regresar a Triple-A representa una nueva oportunidad para seguir trabajando en su ofensiva y defensiva mientras permanece dentro de la estructura de los Dodgers. Su experiencia reciente en MLB también le permite acumular aprendizaje frente a lanzadores y jugadores de primer nivel.

Finalmente, los próximos días serán importantes para conocer cuál será el papel de Eliezer Alfonzo en las menores y si tendrá nuevamente la posibilidad de recibir un llamado a las Grandes Ligas.