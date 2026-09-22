MLB: Shohei Ohtani ya tiene fecha de regreso con Dodgers

Shohei Ohtani es el pelotero estelar de Dodgers de Los Ángeles en la actualidad. Que el japonés esté sano es prioritario para las victorias del equipo en postemporada. Por esa razón, ya tendría fecha para volver a jugar tras superar sus problemas físicos y estar en lista de lesionados.

El japonés ha lidiado con molestias físicas en su rodilla y su bíceps que mermaron notablemente su rendimiento ofensivo en las últimas semanas; desplomando sus números tras registrar un promedio de apenas .130 en sus catorce apariciones más recientes previas a la pausa.

Ohtani no se encuentra a un 100% de condiciones físicas, pero el mánager Dave Roberts confirmó que planea utilizarlo en todos los encuentros restantes a partir del miércoles 23 de septiembre. La idea es que tenga ritmo para llegar a la postemporada con la mejor forma deportiva.

Su recuperación representa un impulso anímico y deportivo fundamental para las aspiraciones del conjunto californiano, confiando en que el versátil pelotero recupere su versión más dominante y determinante en el momento más exigente del calendario competitivo de las mayores.

Shohei Ohtani: su impacto con Dodgers de Los Ángeles en postemporada

Shohei Ohtani llega a esta instancia decisiva convertido en un pelotero con el orgullo herido. Tras no poder concluir la campaña sobre la lomita por una desafortunada lesión; además de ver sus números ofensivos caídos durante el complicado tramo final de la fase regular.

A pesar de esos obstáculos físicos, la superestrella se reintegrará al roster con una marcada plenitud física tras superar sus dolencias; consolidándose de inmediato como uno de los bateadores más temibles de todo el circuito para la inminente fiesta de octubre.

Su hambre inagotable por producir, hacer las cosas bien y saltar al terreno cada día garantiza una motivación superior, por lo que su impacto en el lineup Dodgers será fulminante y letal si logra engranar su ritmo competitivo en estos últimos compromisos del calendario.