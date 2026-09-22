MLB: Keider Montero está en medio de un cierre estelar con Detroit

La temporada 2026 de la Major League Baseball está creando momentos memorables en esta recta final del calendario y uno de sus principales protagonistas es venezolano. El lanzador de los Tigres de Detroit, Keiber Montero, ha aprovechado al máximo su nuevo rol desde el montículo y así sus números lo respaldan.

El lanzador de 26 años se ha convertido en uno de los relevistas de mayor confianza del manager A. J. Hinch y el criollo ha respondido a esa oportunidad por todo lo alto. Este es su primer año en el que consigue llegar a las 10 victorias desde su llegada a las Grandes Ligas en 2024.

Si bien es cierto que en sus dos primeros años en la Gran Carpa se ha desempeñado como abridor, en esta zafra 2026 se ha desempeñado en la mayoría del calendario como relevista largo. Con este cambio, se ha vuelto más efectivo ante los bateadores y su actuación del lunes 21 de septiembre ante los Nacionales de Washington es una muestra clara de su nivel.

Keiber Montero – MLB – Tigres de Detroit

En este compromiso, el venezolano lanzó por espacio de cuatro innings, con un solo hit sufrido, cero carreras permitidas, un boleto y cinco ponches. Con estos dígitos, se le acreditó la victoria y ya esta es una nueva marca personal en MLB.

Si bien es cierto que los Tigres de Detroit ya están eliminados de la posibilidad de clasificar a la postemporada, el rendimiento del Montero es uno de los aspectos positivos a rescatar y a tener en consideración para el futuro de cara a la otra campaña.

Finalmente, a Keiber Montero le resta una semana de calendario regular por delante para no solo cerrar como uno de los mejores relevistas del mes de septiembre, sino que puede establecerse como una de las piezas en el montículo de mayor relevancia para su organización en el mejor béisbol del mundo.