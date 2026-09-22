MLB: Eduardo Valencia se afianza como el novato criollo sensación de 2026

La temporada 2026 de las Grandes Ligas ha estado cargada de sorpresas, pero sin duda, una de las más impresionantes ha sido Eduardo Valencia, quien ha sido una aparición tremenda con los Tigres de Detroit.

El receptor y bateador designado hizo su debut en el mejor beisbol del mundo el pasado 9 de julio, ante los Atléticos, y desde el principio causó impacto, al conectar cuadrangular en su primer turno en las Grandes Ligas, con un enorme batazo de 425 pies que se fue por todo el jardín central del Comerica Park.

Pero además, lo de Eduardo Valencia no ha sido para nada un espejismo, ya que su rendimiento ha sido sumamente consistente desde que subió a las Grandes Ligas, y este lunes 21 de septiembre volvió a dar una muestra de su enorme talento, con una jornada de varios imparables que lo afianzan como el "rookie" sensación entre los criollos.

Eduardo Valencia sigue rindiendo

En el duelo de este lunes 21 de septiembre ante los Nacionales de Washington, Eduardo Valencia fue una de las razones por las que Detroit salió victorioso, al irse de 4-3 con el madero, producto de un par de dobles que ayudaron a que anotara una de las nueve carreras de los suyos.

De esta manera, el venezolano vive un mes de septiembre realmente fenomenal, en el que batea para .444 de average y 1.098 de OPS, con 16 imparables, seis dobles y una remolcada en 36 turnos oficiales.

En global, Eduardo Valencia batea para .354/.381/.628/1.010 en lo que va de año, con seis cuadrangulares y 18 impulsadas. Entre los novatos venezolanos con al menos 100 turnos, es líder en average, porcentaje de embasado, slugging y OPS, por lo que ha sido verdaderamente una aparición estelar.