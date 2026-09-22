MLB: ¿Gleyber Torres quedó a deber con Detroit esta campaña?

Gleyber Torres esperaba brillar en la temporada 2026 para conseguir un buen contrato multianual. No obstante, las lesiones hicieron de las suyas y limitaron mucho su tiempo de juego, lo que terminó siendo sumamente perjudicial para el caraqueño.

El segunda base de 29 años podría tener la primera campaña desde su debut con menos de 100 juegos (sin contar la de 2020) e igualmente con menos de 100 imparables.

Estadísticas de Gleyber Torres en el 2026

Durante los 95 choques que ha jugado en este torneo, Torres batea .260, con un OBP de .364, al igual que su slugging (.364), y tiene un OPS de .728. El derecho suma 92 indiscutibles.

En 354 turnos, el de Caracas solamente ha conectado ocho cuadrangulares. Además, suma 38 carreras impulsadas, 57 anotadas. En ningún momento de la zafra pudo tomar el ritmo ofensivo.

¿Gleyber Torres podrá conseguir un contrato multianual?

Lo más alarmante es que en los últimos siete días, sus registros están aún más por debajo de lo normal, tras exhibir un bajo promedio de bateo de .154, con un solo remolque.

Esas estadísticas complican bastante el panorama de Gleyber, en su misión de un plan multianual y, aunque podría cambiar de destino de cara al 2027, todo parece indicar que conseguirá un contrato nuevamente por un año y estará obligado a demostrar.