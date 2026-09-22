MLB: Este pitcher venezolano subirá a la lomita mañana

El lanzador venezolano, Anthony Molina, irá a su quinta apertura de la temporada este martes ante los Mellizos de Minnesota. El diestro venezolano llega con la encomienda de extender su buen momento en la temporada con los Gigantes de San Francisco.

Molina ostenta un récord positivo de tres victorias y una derrota, acompañado por una efectividad destacada de 4.18 en 28 innings de labor. Ha propinado 25 ponches por solamente seis boletos para un WHIP de 1.10.

El criollo viene de una buena apertura la semana pasada ante los Cardenales de San Luis. En 5.2 innings, no permitió carreras., recibió dos imparables con seis ponches y solo una base por bolas.

Será la segunda vez en su carrera que enfrente a los Mellizos. La última vez fue en 2024 donde lanzó dos entradas sin recibir carreras.