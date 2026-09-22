MiLB: Seis venezolanos son reconocidos los mejores jugadores de sus franquicias en el 2026

La temporada 2026 ya culminó en las distintas filiales de las novenas de las Grandes Ligas y un total de seis venezolanos fueron reconocidos por el portal Baseball America como los mejores jugadores del año en sus respectivas organizaciones.

Ethan Salas, Alfredo Duno, Carlos Virahonda, Kendry Chourio, Jhonny Level y Franklin Arias son los seis grandes prospectos nativos del país que dejaron a Venezuela en alto con su grandioso accionar.

Ethan Salas (Padres de San Diego, 20 años)

Cuando muchas personas estaban preocupadas por su ofensiva y otros aspectos, el zuliano Ethan Salas simplemente se encargó de trabajar insaciablemente y los resultados los vio con creces, debido a que hoy en día es parte del equipo de Grandes Ligas de San Diego, luego de comenzar la zafra en Doble A.

Sus números en líneas generales en Las Menores fueron: 103 hits en 348 turnos oficiales, 24 extrabases, incluyendo 10 vuelacercas, 61 empujadas, 54 anotadas y su promedio de bateo fue de .296.

Carlos Virahonda (Cascabeles de Arizona, 20 años)

Carlos Virahonda es otro receptor de 20 años, este perteneciente a la franquicia de los Cascabeles de Arizona, resaltando en la filial Doble A y con muy buenos números con el madero, a pesar de ser receptor.

El receptor de Caucagua comenzó en Clase A y terminó llegando a Doble A. Virahonda resaltó principalmente con su notable poder,

tras sacar 19 pelotas del parque y remolcar casi 100 rayitas (94).

Alfredo Duno (Rojos de Cincinnati, 20 años)

Alfredo Duno tiene características muy similares a las de Carlos Virahonda: también es un catcher de 20 años, que juega para la organización de los Rojos de Cincinnati. En este 2026, igualmente llegó a la sucursal Doble A.

Duno conectó 102 hits en 363 apariciones al plato, para exhibir un average de .281. Además, sumó 19 bambinazos, con 61 carreras traídas al plato y 66 anotadas.

Kendry Chourio (Reales de Kansas City, 18 años)

Con tan solo 18 años, el lanzador zuliano Kendry Chourio fue catalogado como el jugador más destacado de las filiales de los Reales de Kansas City, tras dejar números sobresalientes en sus 21 aperturas entre las categorías Clase A y Clase A+.

Chourio consiguió un balance de 6-2, dejó su efectividad en 2.48 y ponchó a 91 rivales en 90.2 innings de labor. Además, el derecho exhibió un whip de apenas 0.89.

Jhonny Level (Gigantes de San Francisco, 19 años)

Si de buenas temporadas se habla, no se puede dejar de mencionar al campocorto de 19 años perteneciente a los Gigantes de San Francisco, quien logró un año 2026 fantástico a nivel ofensivo entre Clase A y Clase A+.

El bateador ambidiestro mostró poder, velocidad y agilidad. El criollo pegó 152 indiscutibles, 39 dobletes, tres triples y 18 vuelacercas. Aunado a eso, acumuló 87 empujadas, 91 anotadas y su average fue de .311.

Franklin Arias (Medias Rojas de Boston, 20 años)

El último de este notable listado de los venezolanos sobresalientes en sus respectivas organizaciones es Franklin Arias, otro campocorto con cinco herramientas que alcanzó la categoría Triple A con los Medias Rojas de Boston.

Arias exhibió una línea ofensiva de .323/.400/.957. Asimismo, alcanzó los 145 inatrapables, incluyendo 25 cuadrangulares, remolcó 91 carreras, 78 anotadas y se robó nueve almohadillas.