MLB: Jonrón 40 de Pete Alonso lo convierte en leyenda con récord nunca antes visto

Pete Alonso volvió a demostrar su poder con una actuación destacada para los Baltimore Orioles. El primera base conectó dos jonrones en la victoria por 4-3 sobre los Toronto Blue Jays, en el primer encuentro de la serie disputada en Camden Yards.

Con esos batazos, Alonso alcanzó por cuarta ocasión en su carrera la barrera de los 40 cuadrangulares en una temporada, recuperando una cifra que no conseguía desde que pertenecía a los New York Mets.

Sin embargo, la jornada tuvo un significado todavía mayor para el toletero. De acuerdo con OptaSTATS, Alonso se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en registrar al menos 40 jonrones en cada una de sus primeras temporadas en dos ligas diferentes. El logro adquiere especial relevancia después de su exitoso paso por la Liga Nacional, donde estableció su reputación como uno de los principales bateadores de poder del béisbol.

Pete Alonso cumple en su primer año con Baltimore

Alonso irrumpió en Las Mayores con los Mets en 2019, cuando conectó nada menos que 53 cuadrangulares, lideró MLB en ese departamento y conquistó el premio al Novato del Año de la Liga Nacional. Ahora, con su llegada a la Liga Americana y vistiendo el uniforme de Baltimore, consiguió nuevamente alcanzar los 40 vuelacercas, consolidando una estadística que lo coloca en un grupo histórico dentro del béisbol.

Con apenas cinco partidos restantes en la temporada regular de 2026, el inicialista todavía tendrá oportunidades para incrementar su producción de jonrones. Baltimore continuará su serie contra Toronto este martes, aunque tendrá enfrente a un rival de gran experiencia: Max Scherzer será el abridor de los Blue Jays.