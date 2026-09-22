MLB: Franklin Arias, el fenómeno venezolano que conquista Boston

Franklin Arias es uno de los peloteros venezolanos con más talento de Ligas Menores. El jugador de 20 años tuvo una campaña sublime entre Doble A y Triple A de Medias Rojas de Boston; donde dicho sea de paso, alcanzó el máximo reconocimiento individual para una temporada.

Arias empezó la campaña 2026 en Portland Sea Dogs (Doble A), ahí tuvo números impresionantes. Al punto de ser promovido a Worcester Red Sox (Triple A) y en ambas ligas terminó con .300+ de promedio con un brutal desempeño para ser el MVP de la Liga del Este de 2026.

Franklin ha tenido una proyección meteórica. Se convirtió en el mejor prospecto de la Liga del Este en el año y eso le da una oportunidad desde el Spring Training de Boston en 2027; con tanto problema en el campocorto, la idea es que se adapte a la dinámica de Red Sox para su debut.

Franklin Arias, el trabajo da frutos en Grandes Ligas

La campaña de Franklin Arias destaca por haber trascendido las barreras de dos categorías: brillando con contundencia tanto en Doble-A con Portland como en su paso por Triple-A con Worcester; donde demostró que su nivel competitivo no sufre altibajos al ser promovido.

En su paso por Portland dejó un promedio de .318 con 19 cuadrangulares en 75 juegos. Mientras que en su etapa con Worcester mantuvo la exigencia ofensiva bateando para .331 a lo largo 42 encuentros disputados con un gran nivel de juego para ser el MVP de la Liga del Este.

Esa consistencia en dos niveles tan complejos de Las Menores confirma su rol estelar dentro de Red Sox. Su capacidad para responder con sólidos extrabases y un alto OPS refleja una madurez impropia de su edad, perfilándolo como una pieza vital para el futuro de Boston.

Números de Franklin Arias en Ligas Menores 2026

Franklin Arias es una de las máximas promesas de Ligas Menores para Medias Rojas de Boston. Su desempeño lo llevará a ser una pieza clave para el equipo a lo largo de las próximas temporadas. El venezolano puede adueñarse del campocorto de Red Sox en 2027.

Números de Arias en 2026:

- 117 juegos, 449 turnos, 78 anotadas, 145 hits, 250 turnos, 28 dobles, 1 triple, 25 jonrones, 91 impulsadas, 53 boletos, 74 ponches, 9 bases robadas, .323 PRO, .400 OBP, .557 SLG, .957 OPS