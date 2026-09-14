MiLB: Franklin Arias recibe doble reconocimiento tras magnífica temporada en Doble-A

La temporada 2026 para Franklin Arias en Doble-A cerró no solo con grandísimos números y rendimiento óptimo, sino también con par de reconocimientos por parte de Portland Sea Dogs, sucursal de las Medias Rojas de Boston.

Si bien todavía queda algo de actividad en Ligas Menores, recordemos que el chamo de 20 años fue promovido a Triple-A el pasado 24 de julio, y desde entonces también ha demostrado allí su calidad tanto con el bate como con el guante.

Un Arias valioso

La cuenta oficial del conjunto de Portland nombró a Franklin Arias como MVP y Jugador Defensivo del Año, esto luego de la magnífica campaña que protagonizó en todos los sentidos.

Y es que al momento de su ascenso a Triple-A, el venezolano era el líder de su equipo en los apartados de hits, anotadas, impulsadas y OBP. Además de batear para .318 de promedio, 12 de sus 19 vuelacercas sirvieron para empatar o tomar la delantera en un juego.

Por su parte, en la faceta defensiva solo cometió tres errores en 210 oportunidades totales como campocorto, mientras que como intermedista estuvo perfecto. Cabe agregar que también completó 29 doble matanzas y 135 asistencias.

Números de Franklin Arias en la temporada 2026 de la MiLB (Doble-A)