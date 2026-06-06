MLB: Red Sox con 125 millones perdidos en Triple A

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Medias Rojas de Boston comenzó la temporada 2026 con la expectativa de ser contendiente a Serie Mundial. La realidad los golpeó muy fuerte porque no solo son últimos de la División Este de Liga Americana. Además, tienen más de 100 millones de dólares en contratos de Ligas Menores.

Red Sox a lo largo de la temporada tuvo muchos problemas: pitcheo, ofensiva, defensa, pero el principal es el mal momento de sus jugadores. Peloteros como Brayan Bello terminó de hundir un proyecto 2026 que no avanza en nada. Su relevo a Triple A solo demuestra que se hicieron mal las cosas.

De hecho, entre Bello y Kristian Campbell, Boston tiene 125 millones de dólares garantizados en Triple A, Worcester. Una cantidad de dinero impresionante en dos jugadores que no logran levantar su nivel de juego. Uno acostumbrado a Las Menores y el otro con un ritmo fatal.

Red Sox: ¿Cómo puede mejorar el equipo de cara al futuro?

Tras despedir a Alex Cora y a su cuerpo técnico, el panorama de Medias Rojas de Boston es incierto. Toda la responsabilidad recae ahora sobre Craig Breslow, el jefe de operaciones de béisbol, cuya gestión ha sido duramente cuestionada por tomar decisiones erráticas.

La administración de Breslow se caracteriza por una retórica constante que no se traduce en resultados tangibles. Su gestión ha dejado al equipo sin dirección clara, priorizando palabras sobre acciones. Esta falta en la toma de decisiones ha puesto al directivo en el punto de mira.

Un cambio en la jefatura de operaciones parece ser el camino necesario para enderezar el rumbo. Esto debería dar paso a una reconstrucción profunda del plantel, eliminando piezas que no aportan valor y adquiriendo peloteros de verdadera calidad para el futuro.

Números de Medias Rojas de Boston en 2026