El bullpen de los Red Sox emerge como una fuerza intratable en las Mayores

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En el béisbol moderno, estructurar un cuerpo de lanzadores relevistas capaz de soportar la presión diaria y devorar entradas con efectividad es el santo grial de cualquier gerencia general. Los Boston Red Sox parecen haber descifrado la fórmula esta temporada, transformando su bullpen en una unidad asfixiante que infunde respeto a lo largo y ancho de las Grandes Ligas.

Los números recopilados por los apagafuegos de Boston no solo respaldan su gran momento, sino que sitúan a la unidad como la segunda mejor de todo el sistema de la MLB en efectividad, solo por detrás de los Texas Rangers. No obstante, más allá de los promedios individuales, hay un dato que define a la perfección el impacto psicológico y deportivo de este grupo: los Red Sox marchan con un récord inmaculado de 19-0 cuando lideran la pizarra tras completarse el séptimo inning.

Si la ofensiva o el abridor le entregan el juego con ventaja a los relevistas para el último tercio, la historia se termina de inmediato para los rivales.

La radiografía analítica del dominio

Para entender la consistencia de este bullpen a lo largo de 184.1 entradas lanzadas, es necesario desglosar el arsenal estadístico que los sitúa en los puestos de vanguardia de la Gran Carpa:

Efectividad (ERA) de 3.03: La segunda marca más sólida de todo el negocio, demostrando una capacidad constante para limitar el daño sin importar el escenario o el parque de pelota.

Relación de boletos (3.3 BB/9): Ubicados como la cuarta mejor unidad de la liga en control, sus lanzadores evitan regalar pasaportes innecesarios, forzando a los bateadores a ganarse el tránsito en las almohadillas.

Látigo en las bases (1.16 WHIP): Registran el tercer mejor promedio de boletos e imparables permitidos por entrada, manteniendo las bases limpias y la presión lejos del plato.

Promedio en contra de .213 (BAA): El quinto registro más bajo de las Mayores. Cuando la oposición logra hacer contacto, la esférica rara vez encuentra terreno de nadie.

Efectividad en situaciones de apremio

Aunque la tasa de ponches se mantiene en un respetable 8.4 por cada nueve entradas (K/9), el éxito de la franquicia radica en la administración del peligro y la contundencia para preservar los resultados. El cuerpo de relevistas ha convertido 11 de las 13 oportunidades de salvamento que se le han presentado en el año, evidenciando una tremenda sangre fría cuando las papas queman.

Contar con brazos capaces de congelar el juego en el octavo y noveno episodio le quita una enorme carga física al cuerpo de abridores y le otorga al cuerpo técnico una flexibilidad táctica invaluable para afrontar los meses más desgastantes del calendario.

Con casi dos centenares de episodios de alta calidad sobre la lomita, los brazos de la acera de Fenway Park han dejado claro que no son una racha pasajera de verano. Boston ha edificado una fortaleza en su bullpen, un seguro de vida que promete mantener al equipo compitiendo de tú a tú en el siempre volcánico y exigente Este de la Liga Americana.