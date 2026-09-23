MLB: Yordan Álvarez firma esta hazaña que lo acerca un poco más hacia el MVP

Yordan Álvarez no solo quiere llevar a los Astros de Houston a la postemporada, sino que además desea hacerlo como el MVP de la Liga Americana. Y es que no hay dudas que se trata del principal candidato a ganar dicho galardón en esta última semana de acción en la MLB.

Una inédita proeza para Yordan

El pelotero cubano solo necesitaba una carrera impulsada para alcanzar el centenar esta temporada, y eso mismo consiguió durante la noche de este martes frente a los Marineros de Seattle.

En el mismo primer episodio disparó un sencillo hacia el jardín derecho, lo suficientemente lejos para que Jeremy Peña anotara sin problemas desde la intermedia. De esa manera sumó su remolcada 100 de la presente campaña.

Gracias a esa conexión, ahora Yordan Álvarez tiene en su haber 40 jonrones y 100 impulsadas por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas, cifras que sin duda podrían darle un enorme empujón en las votaciones al MVP del Joven Circuito.

Recordemos que ya cuenta con nuevo tope personal en cuanto a vuelacercas, mientras que en impulsadas todavía le faltan unas cuatro para igualar su mejor marca (104) implantada en 2021. Además, también estaría cerrando con su mejor promedio al bate (.313 por los momentos).