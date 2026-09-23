MLB: Eugenio Suárez emula a Miguel Cabrera y Andrés Galarraga con su nuevo jonrón

Aunque la temporada 2026 no fue la mejor en cuanto a números, Eugenio Suárez no para de demostrar que es uno de los peloteros venezolanos más importantes de esta última década en las Grandes Ligas.

Y es que durante la jornada de este martes, en lo que fue la victoria por 4 a 0 de los Rojos de Cincinnati sobre los Bravos de Atlanta, Geno se fue para la calle para sumar su jonrón 350 de por vida.

La enorme conexión sucedió a la altura del octavo episodio y sirvió para dejar cifras definitivas en el Truist Park. Allí, al primer lanzamiento del relevista Owen Murphy, pescó un pitcheo afuera para enviar la bola a la zona más lejana del jardín central, a una distancia de 415 pies y con una velocidad de salida de 103.9 mph.

Vale mencionar que se trató del cuadrangular 25 de la temporada para Eugenio Suárez, cifra que lo mantiene como el tercer máximo jonronero de Cincinnati este año. Además, también acumula 70 carreras impulsadas y 48 anotadas.

Geno, histórico entre venezolanos

Era cuestión de tiempo para que Eugenio Suárez se uniera a Miguel Cabrera y Andrés Galarraga en una particular lista entre peloteros venezolanos en las Grandes Ligas.

Gracias a su dantesco batazo de este martes por la noche, Geno se unió a sus mencionados compatriotas como los únicos con 350 (o más) jonrones, 1.500 (o más) hits y 1.000 (o más) impulsadas en el Big Show.