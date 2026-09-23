MLB: Ronald Acuña Jr. salió del juego tras sufrir pelotazo

El susto se apoderó de los fanáticos de los Bravos de Atlanta durante la última semana de la temporada regular. El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. tuvo que abandonar el compromiso del martes ante los Rojos de Cincinnati en la baja del tercero luego de conectar un batazo de foul que impactó de lleno en su pierna izquierda.

Las alarmas se encendieron de inmediato en la organización, considerando el historial de percances físicos que ha perseguido tanto al estelar patrullero como al equipo en los últimos tres años. Sin embargo, los primeros informes médicos traen tranquilidad al entorno del conjunto de Georgia.

El dolor evidente en el rostro del jugador hizo temer lo peor al cuerpo técnico y a la afición. La franquicia de Atlanta ha vivido un calvario en materia de salud en los tiempos recientes, sufriendo golpe tras golpe en el tramo final de la campaña.

A pesar de la intensidad del impacto, hubo un primer indicio alentador en el propio campo. El guardabosques de La Sabana logró retirarse del terreno caminando por sus propios medios, lo que redujo parcialmente la tensión en la cueva de los Bravos.

Rayos X negativos

Posteriormente, el departamento médico de los Bravos de Atlanta confirmó que Ronald Acuña Jr. sufrió una contusión en la tibia izquierda. Las radiografías realizadas en el estadio salieron negativas, descartando cualquier tipo de fractura u otra complicación estructural de gravedad.

Por el momento, el estelar pelotero ha sido catalogado como día a día. El cuerpo técnico evaluará la evolución de la inflamación y el dolor para determinar cuándo podrá reencontrarse con la alineación titular.