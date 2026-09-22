MLB: Jackson Chourio tiene en el bolsillo su primer Guante de Oro

Jackson Chourio ha sido uno de los peloteros más impresionantes del 2026 en las Grandes Ligas, principalmente por destacar en tantas áreas del juego. Al igual que en sus dos primeros años en Las Mayores, su ofensiva y su velocidad han sido determinantes, pero este año destacó en una nueva faceta: la defensa.

El zuliano se ha adueñado de la pradera izquierda de los Cerveceros, y lo ha hecho a punta de actuaciones fantásticas con el guante. De hecho, si nos vamos a las estadísticas defensivas más importantes, nos podremos dar cuenta claramente de que, si nada raro ocurre, va a ganar el primer Guante de Oro de toda su carrera.

Jackson Chourio rumbo al Guante de Oro

En lo que va de 2026, Jackson Chourio acumula 982.2 entradas en el jardín izquierdo, y sus números son brillantes. En total, el criollo tiene 13 carreras salvadas a la defensiva, seis outs por encima del promedio y ocho de valor de carreras por fildeo, siendo líder de la Liga Nacional en las tres áreas.

En global, según el promedio de carreras defensivas de Fangraphs, Chourio es el segundo mejor jardinero izquierdo de la campaña pasada, solo superado por Cody Bellinger, quien apunta a ser el ganador del Guante de Oro de la Liga Americana.

Además, no hay que olvidar el espectacular desempeño que ha tenido Jackson Chourio con el madero. En 505 turnos, el zuliano batea para línea de .285/.344/.481/.825, con 24 cuadrangulares, 70 carreras remolcadas y 51 extrabases, además de 21 bases robadas, para ser uno de los jugadores más completos de la actualidad.