¡Sin Judge! Aaron Boone toma una dura decisión para el Wild Card

El manager Aaron Boone confirma este martes que el capitán neoyorquino no tiene previsto integrar el roster para la primera serie de playoffs. La decisión llega después de que Judge recibe una inyección de plasma rico en plaquetas para tratar la lesión en la pantorrilla derecha.

“No estamos planeando que él forme parte de eso”, señala Boone cuando le preguntan por la disponibilidad del slugger para la Serie de Wild Card.

Judge sufre una distensión moderada en la pantorrilla durante el juego del pasado miércoles, apenas en su séptimo encuentro desde su regreso tras una fractura en la parte superior de las costillas.

Un regreso que vuelve a complicarse

La temporada de Judge queda marcada por las lesiones. El capitán participa en apenas 66 de los 155 compromisos de Nueva York y su regreso tras más de tres meses fuera tampoco encuentra estabilidad.

En sus siete partidos de vuelta, batea para .174, con cuatro imparables, un boleto y 13 ponches en 23 turnos. Ahora, la lesión en la pantorrilla vuelve a frenarlo justo cuando los Yankees se preparan para octubre.

Su calendario tampoco ofrece demasiadas certezas. Judge permanece fuera de las actividades de béisbol mientras la inyección hace efecto y, dependiendo de cuánto avance Nueva York en los playoffs, incluso existe la posibilidad de que no vuelva a jugar en 2026.

Los Yankees pierden poder en el peor momento

La ausencia del capitán obliga a Boone a modificar una alineación que pierde uno de sus principales bates derechos. Además de Judge, Nueva York tampoco cuenta por ahora con Trent Grisham, quien se recupera de una lesión en el tendón de la corva.

Con ambos fuera, Spencer Jones ocupa el jardín central y Heliot Ramos toma el jardín derecho junto a Cody Bellinger, el problema aumenta por el posible rival de Nueva York.

Los Yankees tienen altas posibilidades de enfrentar a los Medias Rojas de Boston en la Serie de Wild Card, un equipo que cuenta con un cuerpo de lanzadores con fuerte presencia de zurdos.

Judge, por ahora, queda fuera de esa batalla.

Una postemporada sin su capitán

Los Bombarderos del Bronx ya aseguran su boleto a los playoffs y todavía mantienen opciones matemáticas en la pelea por el Este de la Liga Americana. Sin embargo, la incertidumbre sobre Judge abre una interrogante de peso antes del inicio de octubre.

Nueva York construye buena parte de su ofensiva alrededor del poder de su capitán. Ahora, Boone debe preparar una postemporada sin una de sus principales figuras y con una alineación que pierde experiencia y fuerza en el corazón del orden.

El golpe llega justo cuando los Yankees más necesitan respuestas.