MLB: Luis Arráez quiere sentenciar el título de bateo ante su víctima favorita de la Nacional

Llegó la semana decisiva de la temporada para Luis Arráez. Luego de dominar la carrera por el título de bateo de la Liga Nacional durante buena parte de la campaña, el oriundo de San Felipe afronta la última semana de la campaña regular con una ventaja de seis puntos sobre su más cercano perseguidor: el también venezolano Gabriel Moreno.

Ahora, "La Regadera" tiene por delante un par de series importantes para sus aspiraciones individuales, y este martes empezará una ante los Cerveceros de Milwaukee, equipo que, a pesar de ser el mejor de las Grandes Ligas hasta los momentos, ha sufrido enormemente cuando le ha tocado medirse ante el venezolano en lo que va de año.

Arráez a prolongar su paternidad sobre Milwaukee

En lo que va de la actual campaña 2026, Luis Arráez se ha enfrentado en siete ocasiones a los Cerveceros de Milwaukee, y sin duda los resultados son esperanzadores para lo que viene, ya que Milwaukee es el equipo de la Liga Nacional al que Arráez más le batea en este año, con promedio de .414, producto de 12 hits en 29 turnos al bate a lo largo de siete juegos.

El venezolano ha conectado por lo menos un imparable en los siete compromisos en los que se ha enfrentado a Milwaukee, e incluso brilló la última vez que chocaron, el pasado 29 de julio, cuando conectó cuatro sencillos en cinco turnos, siendo este uno de los dos duelos en los que ha alcanzado la cifra de cuatro inatrapables en el año.

De momento, Luis Arráez batea para un sólido average de .313 en lo que va de 2026, siendo el líder de todo el beisbol junto a Yordan Álvarez, con quien comparte promedio. Eso sí, si todo sale bien, tiene posibilidades serias de dar un paso gigante hacia la corona de bateo en estos próximos tres desafíos.