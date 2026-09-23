MLB: William Contreras va a ritmo de récord y se acerca a un nuevo tope personal

La jornada de este martes presenció otra gran actuación ofensiva de William Contreras, quien cargó con todo el peso ofensivo de los Cerveceros de Milwaukee. El detalle es que eso no fue suficiente y los Phillies de Filadelfia terminaron ganando por 6 a 4 en el Citizens Bank Park.

Para esta ocasión, el grandeliga venezolano bateó de 3-1 con tres carreras impulsadas, las cuales le permitieron acercarse a su tope personal en una campaña de Grandes Ligas.

Un gran cierre productivo para William

El primer aporte del porteño llegó en la alta del cuarto episodio. Allí no desaprovechó su oportunidad y conectó un largo elevado de sacrificio al jardín izquierdo para remolcar a Garrett Mitchell con la rayita que rompía el cero de su equipo.

Luego, en el sexto encontró en posición anotadora a David Hamilton y Jackson Chourio, por lo que con un sencillo también hacia la pradera izquierda los llevó hasta el home para igualar la pizarra.

De esa manera, William Contreras ahora cuenta con 91 carreras impulsadas esta temporada, una menos que su mejor marca (92) implantada en 2024. A su vez, también sumó su imparable 150 por tercera ocasión en su carrera.

En lo que respecta a los bateadores más productivos de Milwaukee este año, el receptor venezolano solo está dos remolcadas por debajo del líder de dicho apartado, Brice Turang (93); mientras que comanda a sus compañeros en cuanto a hits.

Números de William Contreras en la temporada 2026 de la MLB