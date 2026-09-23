MLB: Jesús Luzardo podría tener un nuevo rol en su regreso con los Phillies en postemporada

Los Phillies de Filadelfia afinan sus piezas para afrontar la postemporada y esperan recuperar a uno de sus principales brazos zurdos. En medio de su proceso de recuperación, Jesús Luzardo ya dio un paso importante para intentar regresar al montículo en la primera serie de playoffs.

¿Luzardo como relevista?

Luzardo comenzó a realizar ejercicios de lanzamiento el pasado domingo, luego de que Filadelfia lo colocara en la lista de lesionados de 15 días, el 15 de septiembre, debido a una inflamación en su hombro izquierdo.

La organización tiene previsto que el venezolano esté disponible para la Serie del Comodín, que comenzará la próxima semana. Sin embargo, los reportes locales señalan que el tiempo de preparación restante no sería suficiente para que recupere su ritmo como abridor.

Ante este escenario, los Phillies estarían evaluando utilizar a Jesús Luzardo como relevista, una alternativa que le permitiría contribuir desde el bullpen sin asumir la carga de trabajo de una apertura.

La decisión dependerá de su evolución durante los próximos días y de la respuesta de su hombro a los ejercicios de lanzamiento. Por ahora, Filadelfia trabaja con la posibilidad de contar con el venezolano en la postemporada, aunque bajo un rol diferente al que desempeñó durante toda la ronda regular.