¿Cómo le fue a Shohei Ohtani en su regreso a Dodgers?

El regreso de Shohei Ohtani al lineup de Los Angeles Dodgers dejó sensaciones mixtas en el Dodger Stadium. Tras permanecer más de dos semanas en la lista de lesionados de 15 días, el astro japonés reapareció conectando un sencillo en su primer turno al bate; sin embargo, el equipo angelino cayó 5-1 frente a los San Diego Padres, dejando ir la oportunidad de asegurar el pase directo a la primera ronda de la postemporada.

Ohtani, quien fue colocado como segundo en el orden al bate detrás de Mookie Betts, terminó la jornada de 4-1 con un boleto. Frente a los envíos del zurdo Robbie Ray, el toletero mostró un swing contenido pero efectivo en la primera entrada para enviar la pelota al jardín derecho. Aunque en sus siguientes apariciones falló incluyendo un elevado profundo al central y un ponche en la novena entrada ante Mason Miller, la gerencia de la franquicia priorizó el ritmo competitivo de su figura de cara a octubre.

El estado físico de Ohtani y el panorama del equipo

Las señales sobre la salud del jugador asiático resultan alentadoras para el cuerpo técnico encabezado por Dave Roberts. Antes de ingresar a la lista de lesionados, Shohei Ohtani atravesaba un bache ofensivo con un promedio de .130 en sus tres semanas previas producto de molestias físicas. En palabras del presidente de operaciones Andrew Friedman, el descanso permitió que el jugador recupere la soltura en el plato para afinar el tiempo de contacto antes de los playoffs.

En el plano colectivo, la derrota se selló por descuidos defensivos y el castigo al abridor Yoshinobu Yamamoto, quien permitió un jonrón de dos carreras a Manny Machado y cometió un error en tiro a tercera base durante un quinto episodio desordenado. Asimismo, la activación de Ohtani provocó el envío del novato Josue De Paula a Triple-A, aunque el joven bateador se mantiene como opción para integrar el roster definitivo de la Serie de División de la Liga Nacional.