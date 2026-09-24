MLB: Yordan Álvarez se une a Albert Pujols con un registro inusual

Yordan Álvarez es uno de los peloteros con mayor protagonismo de la temporada 2026 en Grandes Ligas. El cubano tuvo actuación tras actuación dominante que lo lleva directamente a pelear por el MVP. Los último logrado es emular un registro que hizo Albert Pujols en 2009.

Álvarez en la derrota 5-6 de Astros de Houston contra Marineros de Seattle registró: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 doble, 1 boleto. Con esos números no fue determinantes para la victoria, pero si emula una marca legendaria que hizo Albert Pujols y Barry Bonds en sus carreras.

Yordan se convirtió en el quinto pelotero en alcanzar una marca legendaria antes de los 30 años: 40+ HR, 100+ CI y 30+ BBI. Los otros cuatro peloteros son: Albert Pujols (2009), Ryan Howard (2006, 2007) Barry Bonds (1993) y Kevin Mitchel (1989).

Yordan Álvarez en el top 10 de bases totales en una temporada para Astros de Houston

Yordan Álvarez ha tenido una campaña ejemplar en Grandes Ligas 2026. HA sido el motor ofensivo de Astros de Houston en un año donde pelean por entrar en postemporada. Con eso en mente, el cubano ha sido clave en cada turno al bate como lo demuestra esta estadística.

Álvarez alcanzó las 332 bases totales en la temporada 2026. Esto lo llevó a superar a Jeff Bagwell en el puesto #10 de los peloteros con más bases totales en una campaña en la historia de Astros. De hecho, el cubano necesita 9 bases más para entrar en el top 5 de dicha estadística.

Top 10 peloteros de Astros con más bases totales en una temporada:

Jeff Bagwell - 2000: 363 TB Lance Berkman - 2001: 358 TB Richard Hidalgo - 2000: 355 TB Jeff Bagwell - 2001: 341 TB Moisés Alou - 1998: 340 TB José Altube - 2016: 340 TB Jeff Bagwell - 1997: 335 TB Lance Berkman - 2002: 334 TB Lance Berkman - 2006: 333 TB Yordan Álvarez - 2026: 332 TB

Números de Yordan Álvarez con Astros en 2026

Yordan Álvarez puede robarse muchos votos para el Premio MVP de Liga Americana. El cubano ciertamente lo merece, pero debe convencer a los votantes de que su campaña fue mucho más estelar que lo logrado por Junior Caminero y sus Rays de Tampa Bay.

Números de Álvarez en 2026:

- 154 juegos, 551 turnos, 101 anotadas, 174 hits, 33 dobles, 1 triple, 41 jonrones, 102 impulsadas, 107 boletos, 115 ponches, 1 base robada, .316 PRO, .432 OBP, .603 SLG, 1.035 OPS