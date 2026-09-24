MLB: Yordan Álvarez revive la proeza de Miguel Cabrera

Yordan Álvarez ha firmado una actuación memorable al ubicarse en la cima de todo el negocio en estas tres categorías. Con un promedio de .314, un OBP de .431 y un SLG de .601, el toletero cubano lidera las Grandes Ligas y revive un hito ofensivo que pocos bateadores en la historia han podido concretar.

Para dimensionar el valor de lo conseguido por Álvarez, es necesario revisar los registros de las Grandes Ligas. El último jugador de origen latino en dominar la MLB completa en AVG, OBP y SLG de forma simultánea fue el venezolano Miguel Cabrera durante la campaña de 2013, vistiendo el uniforme de los Tigres de Detroit.

En aquel año consagratorio, Cabrera venía de ganar la Triple Corona y dejó registros extraordinarios. El maracayero cerró la temporada regular liderando a todas Las Mayores con un promedio de bateo de .348, un porcentaje de embasado de .442 y un impresionante slugging de .636.

El camino hacia el cierre del calendario dirá si estas estadísticas terminan fijadas en las vitrinas de la historia. Lo cierto es que emular los números y el impacto que dejó Miguel Cabrera en 2013 exige una temporada perfecta, un listón que Álvarez ha sabido alcanzar este año para los Astros de Houston.