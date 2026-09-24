MLB: William Contreras sigue inspirado, vuelve a ser decisivo para Milwaukee y suma nuevo tope personal

No hay quien detenga a William Contreras. Y es que al parecer cerrará la temporada regular con un ritmo ofensivo tan elevado que asusta a cualquier rival, ya que en la jornada de este miércoles volvió a producir con el madero en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee por 4 a 1 sobre los Phillies de Filadelfia.

¿Podrá William llegar a las 100 impulsadas?

Para esta segunda cita en el Citizens Bank Park, el grandeliga venezolano ligó de 4-1 con par de carreras remolcadas. Justamente, gracias a esa conexión no solo dejó cifras definitivas en el encuentro, sino que también implantó un nuevo tope personal.

Todo sucedió a la altura del tercer episodio cuando consiguió a Garrett Mitchell y Brice Turang en posiciones anotadoras. Al primer lanzamiento de Aaron Nola, una curva de nudillos en la esquina de afuera, pegó un rodado hacia el jardín izquierdo para que sus dos compañeros pisaran el home.

Fue así como William Contreras llegó a 93 carreras impulsadas esta temporada, cifra inédita para él en su carrera en la MLB. De hecho, en caso de mantener este buen ritmo, y a falta de cuatro compromisos para cerrar la ronda regular, podría llegar al centenar.

Números de William Contreras en la temporada 2026 de la MLB