MLB: Robert Suárez vuelve al bullpen de Atlanta y se prepara para el desafío de los playoffs

Después de permanecer fuera de acción durante tres meses, Robert Suárez está listo para regresar al bullpen de los Bravos de Atlanta en el tramo final de la temporada regular. El derecho vuelve justo cuando la organización comienza a preparar sus piezas para afrontar los playoffs.

Suárez, una pieza clave para el bullpen

Atlanta activó al venezolano antes del encuentro de este miércoles contra los Rojos de Cincinnati, un movimiento que le dará la posibilidad de lanzar en dos de los últimos cinco compromisos de la ronda regular.

El plan de los Bravos apunta a que Robert Suárez pueda recuperar sensaciones y ritmo competitivo antes de asumir el reto de la postemporada. Si responde de manera favorable, integraría el roster del equipo para la Serie del Comodín de la Liga Nacional, que comenzará el próximo martes.

“Creo que es importante que participe en uno o dos encuentros de Grandes Ligas antes de ser lanzado a ese ambiente de playoffs”, explicó el manager Walt Weiss a MLB.com.

La última presentación de Suárez con Atlanta había sido el 19 de junio, antes de iniciar su proceso de recuperación. El venezolano realizó el domingo una salida de rehabilitación en Triple-A en la que lanzó una entrada en blanco, su primera aparición desde entonces.

Posteriormente, el dos veces seleccionado al Juego de Estrellas fue colocado en la lista de lesionados debido a una inflamación en el codo derecho. Antes de la lesión, había tenido una actuación sobresaliente: registró 0.56 de efectividad en 31 presentaciones.

Su regreso le ofrece a Atlanta una pieza de experiencia para fortalecer el bullpen de cara a octubre. La posibilidad de contar con Robert Suárez junto al cubano Raisel Iglesias, el colombiano Didier Fuentes, Dylan Lee y, eventualmente, AJ Smith-Shawver, le daría a Weiss mayores alternativas para manejar los innings finales durante la postemporada.