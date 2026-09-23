MLB: Aaron Judge apuesta por jugar la Serie del Comodín

El estelar jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, mantiene una postura firme ante las adversidades: quiere estar presente en el terreno de juego para el arranque de la postemporada. A pesar de haber sido colocado en la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla derecha que le puso fin a su campaña regular, el ganador de tres premios al Jugador Más Valioso expresó a ESPN su intención inequívoca de estar disponible para el primer juego de la Serie de Comodines la próxima semana en el Yankee Stadium.

El deseo del capitán

La situación médica del poderoso bateador ha generado posturas contrapuestas dentro de la organización neoyorquina. Judge precisó que la lesión afecta directamente al músculo sóleo. Tras recibir una inyección de plasma rico en plaquetas para acelerar el proceso de curación, el jugador permanece a la espera de la autorización médica para retomar la actividad física pesada.

Sin embargo, el manejo del cuerpo técnico sugiere mayor cautela. El mánager de los Yankees, Aaron Boone, declaró públicamente que la planificación del equipo contempla arrancar la fase de comodines sin el estelar jardinero.

Las métricas de la temporada reflejan una clara diferencia en el rendimiento colectivo del equipo cuando su gran figura está disponible. Con Judge en el orden al bate, los Yankees registraron una marca de 41 victorias por 25 derrotas, con un promedio de 5.12 carreras anotadas por encuentro. Sin su bate en la alineación, la efectividad ofensiva decayó notablemente, promediando apenas 4.15 carreras por juego.

El historial médico del bateador durante la presente campaña ha sido complejo. Previo a esta molestia muscular, Judge estuvo fuera de acción durante más de tres meses debido a una fractura de costilla, lesión con la que jugó durante varios compromisos antes de pausar su actividad en mayo. En los 66 juegos disputados este año, el cañonero dejó un promedio de .241 con 18 cuadrangulares y un OPS de .871.

Los Yankees posiblemente se midan ante los Medias Rojas de Boston por segundo año consecutivo. Y podrán necesitar a su máxima figura para vencer a su más grande rival, quien fue de los mejores conjuntos en la segunda mitad.