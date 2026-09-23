MLB: Vladimir Guerrero Jr. vivió su peor temporada con los bolsillos llenos

Vladimir Guerrero Jr está viviendo el peor momento de su carrera en Grandes Ligas. El beisbol es complicado, antes de firmar el tercer mejor acuerdo en la historia de la liga iba con números de MVP; pero luego de la operación, todo su rendimiento se fue hasta el subsuelo deportivo.

Está claro que es algo anecdótico, Guerrero Jr es uno de los peloteros más probados en MLB. Por esa razón, Azulejos de Toronto le dio 500 MDD por 14 temporadas, siendo el tercer contrato más alto en la historia de la liga. Solo superado por Juan Soto (765) y Shohei Ohtani (700).

Vladdy registra en 2026: 71 CA, 139 H, 24 2B, 9 HR, 56 CI, 56 BB, .263 PRO, .336 OBP, .359 SLG, .695 OPS. Son pésimos números para un pelotero que firmó por 500 millones, pero una mala temporada la tiene cualquiera. El tema es que gusta mucho hacer leña del árbol caído.

Es una de las principales razones para atacar a un pelotero que antes de la firma llevó a Toronto a disputar una Serie Mundial contra los poderosos Dodgers de Los Ángeles. La serie se definió en un 7mo y decisivo donde Miguel Rojas se convirtió en el héroe del bicampeonato.

Vladimir Guerrero Jr: ¿Cuáles son los pecados del dominicano en 2026?

Vladimir Guerrero Jr inició la temporada 2026 de Grandes Ligas con el objetivo de guiar a Azulejos de Toronto a otra Serie Mundial. Sin embargo, el desplome ofensivo en la temporada dejó mucho que desear; sobre todo por dos pecados imperdonables para el líder del club.

El primero es tener solo 9 cuadrangulares en el año. Una cifra muy pobre para un hombre que está llamado a ser parte del club de los 500 HR. Además de eso, hay otro dato que es preocupante: hasta el pasado 13 de septiembre logró su primer vuelacercas jugando en casa.

En segundo lugar no logró ser la fuerza ofensiva de Azulejos en el año. Ese rol lo tomó Kazuma Okamoto (recién llegado) con un ritmo descomunal que sorprendió a propios y extraños. Eso sí, una vez que el dominicano vuelva a su ritmo habitual en 2027 serán letales juntos.

Azulejos de Toronto con miras a 2027

Azulejos está a solo un juego (victoria de su rival o derrota de ellos) de quedar eliminados del comodín 2026. Es consecuencia de un año complicado con un cuerpo de lanzadores lesionados, una ofensiva que se apagó y un Vladdy Jr que no rindió durante el año.

Esto solo los convierte en un rival difícil y complicado de superar para la temporada 2027. Con un cuerpo de lanzadores sanos, algunas adquisiciones más y la dupla Okamoto-Guerrero Jr el equipo volverá a ser uno de los protagonistas de la postemporada.