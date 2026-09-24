MLB: Gabriel Moreno la ve “clarita” a la ofensiva en los juegos de día

El receptor de los Arizona Diamondbacks, Gabriel Moreno, es uno de los peloteros más encendidos a la ofensiva en esta recta final de la temporada regular 2026 de la Major League Baseball, y sus números así lo respaldan.

Gracias a esta explosividad en la caja de bateo, el venezolano no solo se ha mantenido entre los peloteros con mejores promedios ofensivos de la campaña, sino que se ha posicionado en el segundo lugar de la Liga Nacional y se ha acercado a tan solo dos puntos de su compatriota Luis Arráez en el liderato de este departamento en el viejo circuito.

El pelotero de 26 años cerró la jornada del miércoles 23 de septiembre con un promedio de bateo de .310, gracias a que se fue de 4-3 con una carrera anotada y una remolcada en el compromiso ante los Rockies de Colorado.

Gabriel Moreno y sus números en los juegos de día - MLB

Con estos números, Moreno comienza la jornada en la segunda plaza de la Liga Nacional, a solo dos puntos de igualar a su compatriota (.312) y a tres de superarlo. La posibilidad de alcanzar el liderato cobra especial relevancia al considerar que el duelo de este jueves 24 de septiembre será nuevamente ante los Rockies y está programado para disputarse de día (3:10 p. m.).

Cuando le toca jugar de día, Moreno presenta números destacados con el madero. En 41 compromisos disputados bajo estas condiciones en 2026, el criollo acumula 137 turnos al bate, 26 carreras anotadas, 43 imparables, 10 dobles, ocho jonrones, 26 remolcadas, 19 bases por bolas y un promedio de bateo de .314.

Además, el duelo se disputará en el Coors Field, un parque históricamente favorable para los bateadores. En este recinto de la MLB, Moreno batea para .529 de promedio en cuatro partidos disputados en 2026, con cinco carreras anotadas, nueve hits, dos dobles y seis remolcadas.

Si bien es cierto que el receptor de la organización de los Diamondbacks necesita superar el promedio de Arráez al término de la jornada para colocarse en el primer lugar de este renglón en la Liga Nacional, no cabe duda de que cuenta con una importante oportunidad de conseguirlo este mismo jueves. De alcanzar y mantener la cima al finalizar el calendario, Gabriel Moreno podría evitar que su "La Regadera" consiga el cuarto título de bateo de su carrera.