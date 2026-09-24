MLB: Jesús Luzardo alista su regreso con Phillies para la postemporada

Jesús Luzardo es uno de los lanzadores más importantes de Phillies de Philadelphia en 2026. El venezolano tuvo un rendimiento superlativo durante la campaña, con picos de un niveles muy letales en el montículo. Hoy está lesionado, pero volverá para la postemporada.

Luzardo que fue colocado en lista de lesionados el pasado 12 de septiembre por una inflamación en el hombro izquierdo. Doce días después su recuperación va muy bien encaminada: ha practicado bullpen en los últimos cuatro días y se espera que tenga otra jornada este jueves 24.

La idea de Phillies de Philadelphia es que el venezolano esté completamente preparado para iniciar el 29 de septiembre la Ronda de Comodines 2026 en Grandes Ligas. A pesar de que la recuperación va bien, serán cautos con el pelotero, y volverá con un rol de relevista.

Jesús Luzardo firma temporada histórica como visitante en 2026

Jesús Luzardo se ha convertido en lo que Phillies de Philadelphia esperaron de él. Un lanzador dominante con un comando de pitcheo élite y una alta comprensión de la zona de strike. Hoy es el mejor lanzador como visitante de Grandes Ligas gracias a unos números sobrenaturales.

Jesús como visitante tiene marca: 9-0, 1.76 ERE y 116 ponches en 2026. Desde que la efectividad se volvió oficial en ambas ligas en 1913, ningún pitcher de MLB ha termina una temporada invicto con menos de 2.00 ERA y 100+ ponches en condición de visitante.

Números de Jesús Luzardo con Phillies en 2026

Jesús Luzardo es junto a Cristopher Sánchez y Zack Wheeler los causantes de la postemporada de Phillies de Philadelphia. Un trío de lanzadores superlativos que lograron dominar a sus rivales como local y visitante. El venezolano es pieza vital de una rotación élite.

Números de Luzardo en 2026:

- 29 juegos, 29 aperturas, 14-5, 2.87 ERA, 178.2 entradas, 141 hits, 57 carreras limpias, 15 jonrones, 52 boletos, 221 ponches, 1.08 WHIP