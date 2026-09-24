MLB: Eduardo Rodríguez y Ranger Suárez buscan cierre victorioso en la temporada regular 2026

La jornada de este jueves 24 de septiembre presenta dos aperturas especialmente interesantes para Eduardo Rodríguez y Ranger Suárez, quienes tendrán su última presentación en el morrito en la ronda regular 2026.

El zurdo de Arizona Diamonbacks será el encargado de subir a la lomita para enfrentar a Colorado Rockies en Coors Field. El serpentinero experimentado llega con marca de 15-7, efectividad de 2.89 y 140 ponches en 183.2 innings, números que resumen una campaña de gran consistencia y una de las mejores de su trayectoria en las Grandes Ligas.

Rodríguez tendrá además el reto de recuperarse de una complicada presentación reciente ante los New York Yankees, encuentro en el que permitió siete carreras limpias en 5.1 entradas. Antes de esa salida, el venezolano había mantenido su efectividad por debajo de 3.00 y acumula 11 aperturas consecutivas trabajando al menos cinco innings. Frente a Colorado se medirá con Tanner Gordon, quien presenta registro de 1-5 y 6.01 de efectividad en la campaña

Ranger Suárez buscará afinar el brazo para la Postemporada

Por su parte, Ranger Suárez también tendrá una cita importante con Boston, enfrentando a los Cleveland Guardians. El zurdo de los Red Sox llega con récord de 8-4, 3.27 de efectividad y 135 ponches en 143.1 innings. Su tramo reciente ha sido particularmente sólido: ha permitido apenas dos carreras limpias en sus últimas tres aperturas, cubriendo 19.2 episodios, y su próxima presentación estaba señalada como su última apertura de la temporada regular.

El venezolano viene, además, de una actuación en la que consiguió la victoria ante los Tampa Bay Rays tras lanzar 5.2 innings, permitir tres hits y una carrera, aunque concedió cinco boletos y ponchó a cinco bateadores. Ahora tendrá como rival a Cleveland en una etapa decisiva del calendario, cuando cada apertura adquiere mayor importancia de cara a la recta final. Así, Rodríguez y Suárez afrontan dos de las actuaciones venezolanas más destacadas de la jornada, con ambos zurdos buscando cerrar la fase regular dejando buenas sensaciones.