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MLB: Gabriel Moreno amenaza seriamente a Luis Arráez con jornada multi-hit

La lucha por el título de bateo de la Liga Nacional cerrará con dos venezolanos al rojo vivo

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 23 de septiembre de 2026 a las 11:41 pm
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MLB: Gabriel Moreno amenaza seriamente a Luis Arráez con jornada multi-hit
Foto: MLB

Los D-backs de Arizona sumaron otra importante victoria durante este miércoles, por 5 a 3 ante los Rockies de Colorado, para mantener vivas sus esperanzas de meterse a postemporada por medio del Comodín. Y es que parte de este gran cierre de ronda regular se debe al inspirado bate de Gabriel Moreno.

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El receptor venezolano no ha parado de batear y cuenta con un astronómico promedio de .462 en sus últimos siete juegos. En esta reciente jornada ligó de 4-3 con remolcada y anotada, lo que le permitió recortar distancias de Luis Arráez en la lucha por el título de bateo de la Liga Nacional.

Moreno en versión Regadera

El larense pegó su primer sencillo del compromiso en la misma primera entrada, remolcando así a Ketel Marte para inaugurar la pizarra en el Coors Field. Minutos más tarde, un hit de Nolan Arenado lo llevó hasta el home para la segunda rayita.

Si bien falló con un elevadito en zona de foul en el tercero, sus dos siguientes apariciones en el plato terminaron siendo muestras de buen contacto, aunque sus compañeros no lograron aprovecharlo mientras estuvo en circulación.

Gracias a este juego multi-hit, Gabriel Moreno aumentó su promedio a .310 para darle caza al liderato de bateo. Es importante mencionar que Arráez se fue en blanco en cuatro turnos y bajó a .312.

Foto: MLB

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