MLB: ¡Rumbo a Cooperstown! Aroldis Chapman hace historia con 1.400 ponches

Aroldis Chapman volvió a ser protagonista con Boston Red Sox y escribió una nueva página en la historia de las Grandes Ligas. El lanzador cubano apareció en el noveno inning del triunfo 1-0 sobre Cleveland Guardians y no solamente aseguró la victoria de los patirrojos, sino que alcanzó una cifra inédita entre los relevistas.

Con tres ponches consecutivos, el veterano llegó a 1.400 abanicados de por vida en MLB, convirtiéndose en el primer relevista que alcanza dicha cantidad. Su increíble labor frente a los Guardianes también le permitió lograr su salvamento 35 de la campaña, en la jornada de este miércoles 23 de septiembre desde el Fenway Park.

El momento histórico llegó en el enfrentamiento contra Jo Adell. Chapman utilizó un splitter de 91.6 millas por hora para conseguir el ponche número 1.400 de su carrera y ampliar todavía más su legado como uno de los grandes relevistas de la historia. Después de ese turno, el cubano continuó dominando a Cleveland y también retiró por la vía de los strikes a Angel Martínez y Angel Genao, completando una entrada perfecta en apenas 12 lanzamientos.

Aroldis Chapman se consolida como futuro inmortal a Cooperstown

La actuación también le permitió sumar su salvamento 35 de la temporada y el número 402 de su trayectoria, cifra que lo mantiene entre los principales cerradores de todos los tiempos. Además, el taponero de Holguín se encuentra empatado con David Bednar en el tercer lugar de la Liga Americana en rescates. A sus 38 años, el zurdo atraviesa una campaña en la que registra efectividad de 1.92, WHIP de 1.12 y 71 ponches en 51.2 innings de trabajo.

El histórico registro llega después de una temporada en la que Chapman ya había superado a Hoyt Wilhelm como el relevista con más ponches en la historia de MLB, al dejar atrás los 1.363 abanicados del legendario lanzador. Ahora, el cubano suma otra marca exclusiva a su carrera y se prepara para afrontar la Postemporada con Boston. Tras su presentación ante Cleveland, el propio Chapman aseguró que se encuentra físicamente bien y que espera realizar una salida más para llegar preparado al béisbol de octubre.