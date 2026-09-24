MLB: José Altuve con actuaciones que lo acercan al Salón de la Fama

José Altuve es de los peloteros venezolanos más recordados en Grandes Ligas. Su carrera ha sido espectacular desde que debutó y el final de su carrera será brutal. El venezolano, alcanzó en su última actuación una marca de dos leyendas que son miembro del Salón de la Fama.

Altuve en la derrota 6-5 de Astros de Houston contra Marineros de Seattle registró: 5 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 impulsada, 2 ponches. Con esos números no ayudó a su equipo a lograr la victoria, pero si alcanzó la marca de dos peloteros inmortalizados en Cooperstown.

José es el último pelotero en alcanzar 2.500+ hits, 300+ bases robadas, 250+ jonrones y .300+ de promedio. Los otros dos son Willie Mays y Derek Jeter, ambos miembros del Salón de la Fama y leyendas absolutas del beisbol de Las Mayores.

¿Qué necesita José Altuve para alcanzar el Salón de la Fama?

José Altuve con 16 años de carrera en Grandes Ligas y múltiples logros con Astros de Houston lo único que necesita es regularidad. Si continua aumentando sus registros que ya son históricos durante las próximas temporadas; su camino hacia la inmortalidad es clara.

Altuve tiene cimientos fuertes para su candidatura, pero seguir sumando hits y cuadrangulares blindará una candidatura que parece destinada al éxito en Cooperstown. Cuando se retire, el debate no será sobre su ingreso, sino si lo logrará en su primera elegibilidad.

Su impacto en Astros lo posiciona como el mejor segunda base de toda su generación con números, premios individuales y Series Mundiales. El legado del 'AstroBoy' se fortalece con cada turno, demostrando que su nombre pertenece al Olimpo del béisbol.

Números de José Altuve con Astros en 2026

José Altuve ha sido uno de los principales peloteros para tener a unos Astros de Houston fuertes en 2026. Su desempeño aunque no ha sido como el de antaño, sí ha logrado producir para mantener al equipo en la pelea por la postemporada.

Números de Altuve en 2026:

- 131 juegos, 508 turnos, 69 anotadas, 128 hits, 24 dobles, 2 triples, 16 jonrones, 46 impulsadas, 40 boletos, 111 ponches, 5 bases robadas, .252 PRO, .309 OBP, .402 SLG, .711 OPS