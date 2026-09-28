BBVA y su filial en Venezuela, BBVA Provincial, impulsan la recuperación tras los terremotos con 7,1 millones de euros movilizados y nuevas acciones locales

Tres meses después de los terremotos que afectaron distintas comunidades de Venezuela, BBVA Provincial hace balance de las principales acciones desplegadas para acompañar a colaboradores, clientes y comunidades durante la emergencia y las etapas posteriores.

Estas actuaciones forman parte de la respuesta impulsada por el Grupo BBVA, que anunció una donación de 5 millones de euros destinada a apoyar iniciativas de Cruz Roja, UNICEF, ACNUR y organizaciones locales para atender necesidades esenciales de la población y contribuir al proceso de recuperación.

A este esfuerzo se sumó el aporte solidario de sus empleados y clientes en los distintos países en los que está presente el grupo financiero, que permitió recaudar en conjunto 2,1 millones de euros adicionales para contribuir a la causa. De esta manera, el aporte global canalizado por BBVA para apoyar las distintas etapas de atención alcanza los 7,1 millones de euros.

Estos recursos respaldan proyectos de ACNUR, enfocados en la protección, el albergue y la atención de necesidades básicas; de UNICEF, para apoyar la recuperación de escuelas y la continuidad educativa; y de Cruz Roja, orientados a recuperar los medios de vida mediante el apoyo a emprendedores y la reconstrucción de sus negocios.

En Venezuela, la respuesta comenzó dentro de la propia organización. Los colaboradores afectados por los terremotos recibieron medidas extraordinarias de acompañamiento, entre ellas aportes económicos, soluciones temporales de vivienda y alojamiento, bonos especiales y otras ayudas definidas de acuerdo con las necesidades de cada caso.

Para facilitar el acceso de los clientes a los servicios financieros durante la contingencia, BBVA Provincial estableció además la exoneración temporal de comisiones en determinadas operaciones incluyendo pago móvil P2P, retiros en cajeros automáticos, consultas y transferencias realizadas en oficinas.

La respuesta se extendió también a las comunidades. A través de la campaña “Ayudar está en nuestras manos”, BBVA Provincial habilitó un centro de acopio en su sede principal para recibir y organizar insumos de primera necesidad aportados por empleados, clientes y público en general. Los artículos recolectados fueron entregados al Dividendo Voluntario para la Comunidad, una organización sin fines de lucro (ONG), para su distribución entre poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, mediante la iniciativa “Acompañamos a los niños en un nuevo comienzo”, se entregaron alimentos y meriendas a niños de comunidades de La Guaira. Sin incluir el impacto de las donaciones corporativas y lo recaudado en las iniciativas globales, las diferentes acciones locales han alcanzado hasta el momento a más de 10.000 personas.

“Desde los primeros días de la emergencia hemos trabajado para acompañar a nuestra gente, a nuestros clientes y a las comunidades afectadas. Este esfuerzo ha sido posible gracias a la combinación del respaldo del Grupo BBVA, la participación de nuestros colaboradores y voluntarios y el trabajo conjunto con organizaciones especializadas”, señaló Fernando Alonso, presidente ejecutivo de BBVA Provincial.

De esta manera, BBVA y su filial en Venezuela, mantienen su compromiso con el país, articulando recursos económicos, solidaridad, financiamiento, alianzas y voluntariado para acompañar a las comunidades afectadas en su proceso de recuperación.