MLB: Ethan Salas recibe un importante reconocimiento por parte de San Diego

Ethan Salas continúa sumando reconocimientos en una temporada marcada por su evolución y por el esperado salto al máximo nivel. El receptor venezolano fue distinguido por la organización de los Padres de San Diego tras completar una sólida actuación en Ligas Menores, entre Doble-A y Triple-A.

Salas, Jugador del Año en las Menores

El conjunto de San Diego eligió a Ethan Salas como su Jugador del Año en Ligas Menores, luego de una campaña en la que disputó 96 encuentros entre Doble-A y Triple-A.

El receptor de 20 años dejó una línea ofensiva de .296/.374/.448, con 103 hits, 19 dobles, dos triples, 10 jonrones, 61 carreras impulsadas, 54 anotadas, 17 bases robadas, y un OPS de .822.

Este rendimiento antecedió su debut en Grandes Ligas el 2 de septiembre. Hasta la fecha, Salas acumula 15 presentaciones en MLB, con promedio de .229, además de dos cuadrangulares, cinco impulsadas y cinco carreras anotadas.

El reconocimiento por parte de la organización llega así en el mismo año en que el joven receptor concretó su llegada a las Grandes Ligas y continúa dando pasos importantes en su desarrollo profesional.