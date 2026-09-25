MLB: ¡Hará historia! Ethan Salas romperá este récord apenas pise la Postemporada con San Diego

Ethan Salas volvió a aparecer en un momento importante para los San Diego Padres. El joven receptor venezolano conectó el primer imparable de San Diego ante Tyler Glasnow y posteriormente produjo una carrera en la victoria 4-2 sobre los Los Angeles Dodgers, en la jornada de este jueves 24 de septiembre.

El novato terminó de 3-2 con una remolcada y anotada, siendo una producción determinante que que permitió a los Padres asegurar su clasificación a la postemporada por tercer año consecutivo.

Glasnow había mantenido a los Padres sin hits hasta la sexta entrada, cuando Salas rompió el no-hitter con un sencillo hacia el jardín izquierdo. Poco después, Fernando Tatis Jr. también conectó imparable y Salas avanzó hasta la tercera base, desde donde anotó con un elevado de sacrificio de Dustin Harris para colocar a San Diego arriba en el marcador.

Salas, de apenas 20 años, ha tenido un impacto considerable desde su llegada a las Grandes Ligas en septiembre. El prospecto número uno de San Diego también había hecho historia días atrás al convertirse en el receptor más joven en la historia de MLB con un juego de dos jonrones, cuando consiguió los primeros cuadrangulares de su carrera frente a Colorado.

Ethan Salas buscará este récord en la Postemporada 2026

El receptor está a punto de hacer historia en las Grandes Ligas. Cuando el receptor venezolano aparezca detrás del plato durante la postemporada, se convertirá en el jugador más joven en la historia de MLB en disputar un encuentro de playoffs como cátcher, según la cronista Sarah Langs. Salas llegará a ese momento con apenas 20 años y 116 días de edad, sumando otro capítulo histórico a su todavía corta carrera.

Hasta ahora, el récord pertenecía a Bob Didier, quien tenía 20 años y 230 días cuando fue titular como receptor de los Atlanta Braves en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1969. El criollo superará esa marca por más de tres meses, consolidando un registro histórico para un pelotero venezolano que continúa dando pasos importantes en su llegada a Las Mayores.