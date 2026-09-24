MLB: Wilyer Abreu está a punto de quedarse con un liderato ofensivo por primera vez en su carrera

Varios venezolanos están atravesando su mejor temporada y uno de ellos fue fundamental en la clasificación de los Medias Rojas de Boston a la postemporada. Se trata del jardinero Wilyer Abreu, quien está bastante cerca de liderar un departamento ofensivo por primera vez en su trayectoria.

El zuliano es casi un fijo en el galardón de Guante de Oro en cada campaña; sin embargo, su ofensiva explotó en este 2026, principalmente en los extrabases, obteniendo un tope personal de 65.

Wilyer Abreu cerca de sellar su liderato en dobles

La mayoría de sus batazos de más de una almohadilla fueron dobles y, cuando faltan solamente tres días para concluir la zafra regular, Wilyer es el actual líder en tubeyes con 37, superando a su más cercano perseguidor por tres de diferencia.

Anteriormente, su marca personal en cuanto a conexiones de dos almohadillas se refiere era de 33, obtenida en el 2024. A continuación, repasaremos la lista de top 5 en el ranking de dobles en la Liga Americana:

Wilyer Abreu: 37 Brandon Nimmo: 34 Yordan Álvarez: 33 Ernie Clement: 33 Carter Jansen: 33.

Wilyer Abreu obtiene su temporada más consistente con el madero

Aunque sobresalte un poco más en el apartado de dobles, el zurdo realmente tuvo su año más consistente a nivel general, estableciendo nuevas marcas en la mayoría de los renglones.

Abreu bateó 147 imparables, 24 cuadrangulares, cuatro triples, remolcó 74 carreras y anotó 81; su mejor registro en todos esos departamentos. En cuanto a bases robadas, igualó su tope con 8. Sin duda alguna, una campaña admirable para Wilyer, quien viene respondiendo desde el Clásico Mundial, donde fue fundamental en el título de Venezuela.