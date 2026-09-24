De ser el peor equipo de la historia a los playoffs: el milagro impensable de los White Sox

Tras tocar fondo con récords negativos que mancharon su historia, los Chicago White Sox han consumado uno de los milagros deportivos más grandes de la era moderna. Este jueves, el equipo del sur de la ciudad aseguró su boleto a los playoffs, dejando atrás definitivamente los fantasmas del fracaso y encendiendo la ilusión de su afición.

Un boleto con peso histórico

Con una contundente victoria sobre los Kansas City Royals en el Kauffman Stadium, la novena de Chicago amarró oficialmente su clasificación. Este triunfo marca un hito absolutamente inédito en el béisbol de las Grandes Ligas. Se han convertido en el primer equipo en la historia en alcanzar la postemporada inmediatamente después de sufrir tres campañas consecutivas de 100 o más derrotas.

Para dimensionar el tamaño de la hazaña, basta recordar que en 2024 impusieron un récord negativo en la era moderna con 121 derrotas, y apenas el año pasado terminaron con marca de 60-102.

La receta del éxito

Esta dolorosa etapa oscura tuvo un lado positivo: le permitió al gerente general, Chris Getz, reconstruir la organización desde sus cimientos. El talento emergente de sus granjas ha sido el motor principal de esta milagrosa resurrección.

Jugadores de impacto como Braden Montgomery, Colson Montgomery, Miguel Vargas, el novato All-Star Tristan Peters y el lanzador Davis Martin cargaron con el peso del equipo durante todo el año.

La inyección de talento externo también fue fundamental. La flamante contratación del astro japonés Munetaka Murakami desde la agencia libre le dio a los White Sox el impulso definitivo para brillar en este 2026.

La lucha por el banderín

La temporada de los "South Siders" aún puede traer más alegrías, pues siguen vivos en la intensa carrera por coronarse en la División Central de la Liga Americana. Conseguir este título divisional les otorgaría el anhelado pase directo a la Serie Divisional, evitándoles la ronda de comodines.

Aunque dominaron la división durante gran parte del año, actualmente ocupan el sexto sembrado de la liga. Se encuentran a medio juego de los Cleveland Guardians, quienes aún deben definir su serie contra Boston.

Los White Sox tendrán la oportunidad de sellar su destino final cerrando su calendario regular en casa, con una serie de tres emocionantes encuentros ante los Colorado Rockies.

Una fiesta redonda en Chicago

Esta franquicia necesitaba una alegría de este calibre. Solo habían avanzado a la postemporada en tres ocasiones desde 2009 y no ganan una serie de playoffs desde que conquistaron la Serie Mundial de 2005.

Pero la celebración en la "Ciudad de los Vientos" fue doble este jueves. Sus acérrimos rivales locales, los Chicago Cubs, también aseguraron su participación en los playoffs de la Liga Nacional esa misma noche.

Según apuntó Sarah Langs de MLB.com, esta es apenas la cuarta vez en la historia que ambas franquicias de Chicago logran clasificar a la postemporada en una misma campaña.