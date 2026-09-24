MLB: ¿Cómo le ha ido a Félix Hernández en sus primeros dos años en la boleta para el Salón de la Fama?

Félix Hernández afrontará en 2027 un año determinante en su camino hacia el Salón de la Fama del béisbol. El histórico lanzador venezolano aparecerá por tercera ocasión en la boleta de elegibles para Cooperstown, después de registrar un importante crecimiento en el respaldo de los votantes durante sus dos primeras apariciones.

El “Rey Félix” comenzó su recorrido en 2025 con el 21.3% de los votos. Un año después, el porcentaje prácticamente se duplicó hasta alcanzar el 49.9%, una evolución que mantiene abierta la posibilidad de que pueda acercarse al 75% necesario para conseguir la elección.

Félix Hernández y su camino al Salón de la Fama

El crecimiento de Hernández en la boleta ha sido uno de los aspectos más llamativos de sus primeros años como candidato y el que más genera debates en la actualidad. Para ser elegido por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), un pelotero necesita recibir al menos el 75% de los votos.

El venezolano llegó a la boleta después de construir una carrera de 15 temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Marineros de Seattle. Entre 2005 y 2019, dejó un registro de 169 victorias y 136 derrotas, además de una efectividad de 3.42 en 2,729.2 innings de labor.

A lo largo de su trayectoria, el criollo acumuló 2,524 ponches, 805 boletos y 25 juegos completos. También registró 49.9 de WAR, una cifra que forma parte de los argumentos estadísticos utilizados para evaluar su candidatura.

En el apartado de reconocimientos individuales, el derecho venezolano conquistó el premio Cy Young de la Liga Americana en 2010, temporada en la que también protagonizó una de las actuaciones más recordadas de su carrera.

Además, Hernández terminó como líder de efectividad de la Liga Americana en dos ocasiones y fue seleccionado seis veces al Juego de Estrellas. Su dominio durante varios años lo convirtió en una de las principales figuras de los Marineros y en uno de los lanzadores latinoamericanos más destacados de su generación.

Finalmente, con su tercer año en la boleta en 2027, el porcentaje obtenido por Félix Hernández será nuevamente el centro de atención. Después del salto registrado entre 2025 y 2026, su evolución en las votaciones permitirá conocer con mayor claridad cómo continúa avanzando su candidatura hacia Cooperstown.