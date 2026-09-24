MLB: Gabriel Moreno amenaza a Luis Arráez con este dantesco cuadrangular

Gabriel Moreno sigue con su maravillosa temporada 2026, y está decidido a pelearle hasta el final el título de bateo de la Liga Nacional a su compatriota, Luis Arráez. Este jueves 24 de septiembre, el receptor de los Cascabeles de Arizona arrancó con todo su actuación en Coors Field, ante los Rockies, con un cuadrangular inauguró el marcador.

Jonrón 16 para Gabriel Moreno

Ante los envíos de un descontrolado Tanner Gordon, Gabriel Moreno conectó este 24 de septiembre su vuelacercas número 16 de la campaña, al sonar un fortísimo batazo por todo el jardín izquierdo, que viajó a una distancia de 416 pies, para abrir en ese momento la pizarra y traer las primeras tres de las seis carreras que anotaron los Cascabeles en el primer inning.

Con ese estacazo, el careta criollo subió momentáneamente su promedio a .312, para igualar la línea de Luis Arráez. Eso sí, luego Moreno falló en sus siguientes dos turnos, para mantenerse por debajo de "La Regadera" en este mano a mano por la corona de bateo, pero mantiene la fuerte presión a muy pocos días de culminar la zafra.

Además de batear por encima de .300 y de acumular 16 batazos de vuelta completa, Gabriel Moreno también llegó a 81 rayitas remolcadas en lo que va de año, y también arribó a los 50 extrabases, por lo que ha vivido, sin duda alguna, la mejor temporada de su carrera, para ser candidato serio al Premio Luis Aparicio.