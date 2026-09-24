LVBP: Un interesante prospecto de Boston se suma a las prácticas de Leones

Este jueves 24 de septiembre tuvo lugar el cuarto día de prácticas oficiales de los Leones del Caracas, llevado a cabo en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, todavía bajo la lupa de los coaches Wilfredo Romero, Wilson Álvarez, Roger Cedeño y Ramón Castro.

Como ha sido en los días previos, el equipo capitalino mantiene trabajos intensos e importantes, para buscar llegar de la mejor manera a una temporada en la que tienen la presión de llegar nuevamente a la postemporada, instancia que no pisan desde la 2023/24.

Además, en este cuarto día de prácticas, los Leones del Caracas recibieron la incorporación de un jugador que, de hacer el equipo, puede convertirse en una opción interesante para el cuadro, como lo es el prospecto Marvin Alcántara, quien pertenece a los Medias Rojas de Boston.

Marvin Alcánta se incorpora

A través de sus redes sociales, los Leones del Caracas anunciaron a Marvin Alcántara como su única incorporación para el cuarto día de prácticas oficiales. Alcántara, de 21 años de edad, no ha hecho todavía su debut en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, pero es un jugador digno de tener en cuenta.

El oriundo de La Victoria pertenece a los Medias Rojas de Boston en el sistema de Major League Baseball, y viene de ver acción con los Portland Sea Dogs, filial Doble A de la organización. En 2026, bateó para .238/.288/.368/.656, con seis cuadrangulares y 30 impulsadas en 75 juegos, pero su temporada finalizó en julio, debido a una lesión.