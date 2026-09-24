MLB: ¿Problemas en los Yankees? Aaron Judge crítica a su manager con estas palabras

Aaron Judge volvió a ser noticia dentro de los Yankees de Nueva York, por sus declaraciones sobre la descripción que hizo su manager Aaron Boone acerca de la lesión que mantiene al capitán fuera de acción en esta parte final de la temporada regular 2026.

El dirigente del conjunto neoyorquino calificó como “moderada” la distensión que Judge sufrió en la pantorrilla derecha que lo llevó nuevamente a la lista de lesionados el 19 de septiembre y que, según sus palabras, es poco probable que esté en el roster para la serie del comodín en la postemporada.

Aaron Judge responde a Aaron Boone por su lesión

Sin embargo, el jardinero y capitán marcó distancia con esa descripción y ha generado miles de comentarios en las redes sociales por parte de los seguidores de MLB.

“Lo que cada uno entiende por ‘moderado’ es un poco diferente. No sé por qué utilizó esas palabras. Como ya he dicho, estoy intentando volver lo antes posible”, expresó Judge al ser consultado por las palabras de su manager. El pelotero de 34 años reiteró que su prioridad es recuperarse y regresar al terreno lo antes posible, ya sea para el primer duelo de la postemporada o más adelante.

La situación genera atención porque la lesión llegó poco después de su regreso tras más de tres meses fuera por una fractura de costilla. Apenas disputó siete encuentros antes de volver a la lista de lesionados.

Los Yankees trasladaron a su capitán en la lista de lesionados de 10 días, con la transacción retroactiva al 17 de septiembre. La lesión afecta una zona importante para correr y batear. Aspectos fundamentales que necesita estar en óptimas condiciones para regresar a la gran carpa.

Por ahora, los “Bombarderos” no han establecido un calendario definitivo para su regreso. El ganador del MVP 2025 puede ser activado para el último juego de la temporada regular, el 27 de septiembre, aunque su disponibilidad para los playoffs sigue siendo una incógnita.

Por otro lado, Boone había evitado inicialmente precisar el grado de la lesión, pero posteriormente señaló que se trataba de una distensión moderada. Judge, por su parte, ha insistido en que continúa trabajando para estar disponible en octubre y ayudar a su equipo a ganar la tan deseada Serie Mundial.

La diferencia entre ambos no solo es llamativa tomando en consideración su cercana situación durante años, sino que, de existir diferencias, no es para nada alentador que llegue este tipo de situación en la parte final de la campaña.

En definitiva, mientras los Yankees de Nueva York encaran los últimos días del calendario regular, la atención estará puesta en la evolución de Aaron Judge y en si su recuperación le permite volver a tiempo para competir en octubre.