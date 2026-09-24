MLB: La histórica hazaña de Pete Crow-Armstrong que sacude a las Grandes Ligas

Pete Crow-Armstrong acaba de grabar su nombre con letras doradas en la historia de las Grandes Ligas. El estelar jardinero de los Chicago Cubs ha logrado una proeza estadística que lo coloca a la par de las más grandes leyendas del béisbol moderno.

Un hito inédito en Chicago

Este jueves, durante el enfrentamiento contra los Miami Marlins, el prodigio de apenas 24 años se robó su base número 40 de la temporada en la misma primera entrada.

Con esta electrizante jugada, selló oficialmente su ingreso al mítico grupo de peloteros con al menos 40 jonrones y 40 bases robadas en una sola campaña. Su poder al bate ya había quedado demostrado mucho antes, pues el jardinero aterrizó en este partido acumulando unos impresionantes 45 cuadrangulares en su cuenta personal.

De esta manera, Crow-Armstrong rompe un paradigma histórico al convertirse en el primer jugador de los Chicago Cubs en alcanzar el codiciado club 40-40.

En la misma mesa que las leyendas

La magnitud de este logro es colosal: se trata de apenas la séptima vez en toda la centenaria historia de la MLB que un beisbolista registra números semejantes.

El joven jugador de los Cubs ahora se codea con los verdaderos pioneros de esta hazaña, uniéndose al cubano José Canseco (1988), a Barry Bonds (1996) y a Alex Rodríguez (1998).

Esta exclusiva lista de la realeza del béisbol la completan el dominicano Alfonso Soriano (2006), el venezolano Ronald Acuña Jr. (2023) y el fenómeno japonés Shohei Ohtani (2024).

El talento más valioso del año

La campaña de esta estrella de Chicago no se limita únicamente a su combinación letal de velocidad en las bases y fuerza bruta en el plato.

Su impacto defensivo y ofensivo lo ha posicionado indiscutiblemente como el jugador más completo y dominante de la actual temporada de las Grandes Ligas.

Según los registros del portal especializado FanGraphs, Crow-Armstrong lidera toda la MLB con un asombroso WAR (Victorias por Encima del Reemplazo) de 10.6, consolidando su estatus de superestrella.