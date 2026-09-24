Salvador Pérez sacude otro jonrón que lo lleva a hacer historia entre receptores de la MLB

Con una temporada prácticamente finalizada, solo es cuestión de unos pocos turnos para que Salvador Pérez aumente más sus números de por vida en la MLB. Justamente, en la tarde de este jueves se encargó de producir la única carrera de los Reales de Kansas City en la derrota por 9 a 1 ante las Medias Blancas de Chicago.

El grandeliga venezolano ligó de 3-1 con un jonrón solitario, el cual conectó en la parte baja del cuarto episodio. Fue al segundo lanzamiento que pescó una recta adentro para enviarla entre los jardines izquierdo y central, a una distancia de 419 pies y con una velocidad de salida de 110.1 mph.

De esa manera, Salvy sumó su cuadrangular número 20 de la campaña, el cual le permite mantenerse como el tercer máximo jonronero de Kansas City este año. Vale agregar que también es tercero en hits (130) y segundo en carreras impulsadas (75).

Salvy y una lista de receptores de poder

Gracias a ese batazo, Salvador Pérez llegó a 10 temporadas con al menos 20 batazos de vuelta completa. Dicha proeza también la firmaron los caretas Yogi Berra y Brian McCann, mientras que Johnny Bench y Mike Piazza acumularon cada uno 11 campañas de ese estilo.

Además, y por si fuera poco, Salvy ya cuenta con 323 cuadrangulares de por vida en las Grandes Ligas, posicionándose en la séptima casilla entre receptores. Sus próximos objetivos en ese listado son Lance Parrish (324) y Gary Carter (324).