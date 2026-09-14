LVBP: Salvador Pérez no descarta una nueva participación con los Leones del Caracas

Los Leones del Caracas podrían volver a contar con una figura de Grandes Ligas para la temporada 2026-2027 de la LVBP, aunque todo dependerá de cómo responda físicamente en los próximos meses.

Y es que luego de regresar al beisbol venezolano tras tres años de ausencia, Salvador Pérez dejó abierta la posibilidad de volver a vestir el uniforme de los melenudos, una experiencia que disfrutó al máximo durante la última campaña.

Salvador evalúa su regreso con Leones

En una entrevista con el periodista Marcos Grunfeld, el receptor y capitán de los Reales de Kansas City explicó que esperará hasta diciembre para tomar una decisión sobre su participación en Venezuela.

“Voy a ver en diciembre cómo me siento. He tenido algunos problemas en el cuerpo en esta temporada”, comentó.

Vale recordar que Salvy apenas disputó 15 encuentros con Leones del Caracas en la temporada pasada, dejando una producción de 15 hits, un doble, tres jonrones y 12 carreras impulsadas, además de cinco anotadas y .275 de promedio de bateo.

Más allá de los números, el grandeliga destacó la experiencia de jugar con la organización capitalina y estrenarse en el Estadio Monumental: “Me gustó mucho jugar con los Leones del Caracas”, señaló.

En lo que va de la temporada 2026 de la MLB, Salvador Pérez ha participado en 140 de los 147 juegos disputados por su equipo, acumulando 124 hits, 23 dobles, 19 jonrones, además de 72 carreras impulsadas y 48 anotadas.