LVBP: Gabriel Arias prepara su regreso con Tiburones de La Guaira: "Nos vemos pronto"

Todo pelotero es importante para un equipo, en especial si es grandeliga. Justamente, el nombre de Gabriel Arias ya está sonando con fuerza para lo que serán las primeras semanas de acción de la temporada 2026-2027 con Tiburones de La Guaira, quienes confían en tenerlo con el resto del grupo desde temprano.

Experiencia y calidad con la presencia de Arias

La cuenta Tiburones Report adelantó la información de que el grandeliga venezolano se incorporará a los escualos una vez finalice sus compromisos en la MLB. De hecho, vale recordar que se trata de un jugador que siempre ha mostrado disposición y ganas por defender la causa litoralense.

Tras la publicación, el mismo Arias dejó un comentario que encendió la ilusión de la fanaticada de Tiburones: "Si Dios quieres nos vemos pronto. Vamos por ese campeonato que tanto queremos para poner a nuestra fanaticada a gozar. Vamos pa'encima, muchachos", escribió.

La última vez que el oriundo de La Victoria vio acción en el torneo venezolano fue en la 2025-2026. En aquel entonces disputó 41 compromisos en los que aportó nueve jonrones, 28 impulsadas, 28 anotadas y bateó para .282 de promedio.

En lo que va de este 2026, Gabriel Arias no ha podido consolidarse del todo en las Mayores, ya que tras su salida de los Guardianes de Cleveland tuvo una brevísima pasantía con los Mets de Nueva York, para luego pasar a los Cachorros de Chicago. Todo eso vía waivers y después de superar un par de inconvenientes físicos.

Por los momentos forma parte del roster de 40 del conjunto de Chicago, el cual tiene altas probabilidades de clasificar a la postemporada.